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دبي تتأهب لافتتاح 5 فنادق فاخرة جديدة

2/2/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتأهب دبي للارتقاء بالرفاهية إلى مستوى آخر عبر افتتاح 5 فنادق فاخرة جديدة، بحسب موقع ((سي إي أو)) أمس.

وتسعى الفنادق الجديدة التي تدخل الخدمة 2024 وما بعده، إلى الاستفادة من الازدهار السياحي في الإمارة وتطور قطاع الضيافة. ومن المقرر افتتاح ((فايف لوكس)) في ((جميرا بيتش ريزدنس)) أواخر 2024، بإطلاقة مميزة على عين دبي وهو فندق شاطئي بشكل رئيسي يضم 200 غرفة وجناح فندقي ومساكن فخمة .

كما يشهد العام الجاري افتتاح فندق لانا، وهو استثمار بالتعاون بين مجموعة أمنيتي و((دورشستر كوليكشن))، التي تدخل المنطقة لأول مرة من خلال الفندق الذي يرتفع 30 طابقاً تحاول إعادة تعريف الفخامة، في موقع استراتيجي قرب مطار دبي. ويدخل سوق الضيافة في دبي علامة جديدة هذا العام تركز على اللياقة البدنية بافتتاح ((سيرو في ون زعبيل)) عند مدخل مركز دبي المالي العالمي.

وعلى مسافة قصيرة من مركز التجارة العالمي يعد ((ون آند أونلي)) في ((ون زعبيل)) ملاذاً متطوراً فيما يقدم قصر كمبينسكي العائم بقمته الهرمية والمقرر افتتاحه العام المقبل، 156 غرفة.

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