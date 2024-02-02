جزر الإمارات السياحية لآلئ ساحرة تستقطب عشاق المغامرات

تحتضن الإمارات مجموعة من الجزر الساحرة التي تشكل وجهات فريدة للاستمتاع بأجواء أجمل شتاء وتعتبر مقاصد مثالية لمحبي الطبيعة للتأمل في المياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة والعمارة الاستثنائية، وتتيح للزوار، لا سيما خلال النسخة الرابعة من حملة أجمل شتاء، الفرصة لاستكشاف الحياة البرية والاطلاع على كنوز محمياتها البرية.

والقيام برحلات بحرية تترك لديهم ذكريات وقصصاً لا تنسى حول تاريخ البحر الذي عرفته الإمارات وجوهر الجزر التي تشكل عِقداً من اللآلئ. وتعتبر جزيرة صير بني ياس في أبوظبي من المواقع الـ8 التي تشكل جزر الصحراء في منطقة الظفرة، وتشكل وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والأنشطة المتنوعة.

وفي أبوظبي أيضاً تبرز جزيرة السعديات، التي تعد مقصداً فريداً لعشاق الاسترخاء والهدوء وأجواء الطبيعة. وتمتاز جزيرة ياس بأنها ملاذ هادئ للاسترخاء والاستجمام في أجواء الطبيعة الخلابة فيما تعتبر جزيرة زايا نوراي مكاناً سياحياً مميزاً يتيح للزوار تجربة رائعة مع مياهها الفيروزية ورمالها البيضاء الناعمة وعمارتها الاستثنائية فيما تقع جزيرة الريم على بعد 600 متر قبالة ساحل أبوظبي.

حيث تعتبر مركزاً لباقة من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية وفي أبوظبي كذلك ترسم القطع الأثرية التي عُثر عليها في جزيرة مروح معالم الحياة القديمة لسكان المنطقة.

وتعتبر جزيرة دلما في أبوظبي أحد أقدم التجمعات البشرية الدائمة والمعروفة في الإمارات، وتحتوي على بعض أقدم الآثار التي تدل على زراعة أشجار النخيل في المنطقة فيما تعد جزيرة اللؤلؤ من أكثر الجزر الاصطناعية شهرة في الإمارات.

وبالانتقال إلى دبي نقف عند عدة جزر ساحرة، أبرزها ((نخلة جميرا)) وتعتبر من أبرز المعالم السياحية في دبي، وتضم أفخم المنتجعات وتتألق في دبي أيضاً جزيرة القمر، التي تعتبر متنفساً لكل من يقصدها، ووجهة لمحبي الغوص والمغامرات المائية.

وتبرز جزر ديرة في دبي لتقدم فرصة الاستمتاع بالأجواء الشاطئية في الجزر التي تمثل أرخبيلاً اصطناعياً قبالة ساحل ديرة. وتعد جزيرة صير بونعير في الشارقة من أقدم الجزر في المنطقة، وعرفت بين الصيادين الأوائل باسم جزيرة ((صير القواسم)) وأشارت عمليات التنقيب إلى وجود بعض الآثار التي يعود تاريخها إلى عام 3500 قبل الميلاد.

وفي الشارقة أيضاً تطالعنا جزيرة النور بأجوائها الرائعة، حيث تضم أكثر من 70 ألف شجرة ونبتة، ومنحوتات فنية راقية، أما جزيرة القرش فتقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لخورفكان حيث يجعل هذا المكان الغوص مثيراً للاهتمام وتضم الجزيرة عدداً من الأحياء البحرية. وفي رأس الخيمة تبرز جزيرة المرجان وهي خيار مناسب لمن يبحث عن مكان عائلي هادئ.

وفي أم القيوين تتألق جزيرة السينية، التي تعد محمية طبيعية تعيش بها أنواع كثيرة من الطيور والحيوانات، وتضم أيضاً النباتات الطبيعية. وتبرز جزيرة سنوبي الواقعة على ساحل الفجيرة، التي تعد من أهم الأماكن السياحية بالإمارة، وأكثرها جذباً لعشاق الرياضات البحرية ومحبي الحياة الطبيعية.

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