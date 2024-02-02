«سالك» تناقش البيانات المالية الخميس
التاريخ
2/2/2024 7:21:24 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة سالك أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 8 فبراير الجاري.
وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه سيتم النظر خلال الاجتماع يوم الخميس المقبل أيضاً في أعمال الشركة الاعتيادية.
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