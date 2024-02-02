«سالك» تناقش البيانات المالية الخميس

أعلنت شركة سالك أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 8 فبراير الجاري.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه سيتم النظر خلال الاجتماع يوم الخميس المقبل أيضاً في أعمال الشركة الاعتيادية.

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