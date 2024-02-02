250 % نمو قطاع المعدات الثقيلة في الإمارات خلال 2023

كشف ثاني الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة ((الشيراوي مشينري))، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب للمجموعة في شركة ((الواحة للاستثمار ومجموعة الشيراوي))، عن أن قطاع المعدات الثقيلة في الإمارات شهد نمواً بنسبة 250 % خلال العام 2023.

وقال بمناسبة توقيع اتفاق شراكة بين ((الشيراوي مشينري)) وشركة ((إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت)) أو ((هيونداي لمعدات البناء)): ((نستهدف تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي في قطاع البناء عبر هذه الشراكة.

وأضاف أنه كان هناك تواجد سابق للشركة الكورية في الإمارات منذ خمس سنوات وعادت إلى سوق الإمارات بقوة، مشيراً إلى أن ((الشيراوي مشينري)) نجحت في بيع معدات حتى قبل توقيع الاتفاق وهذا دليل على الثقة في السوق الإماراتي.

وأشار إلى أن الهدف هو بيع ما يصل إلى 150 معدة بقيمة تصل إلى 500 مليون درهم، مؤكداً أن قطاع المعدات الثقيلة يشهد انتعاشاً كبيراً جداً في سوق الدولة بعد انتهاء جائحة ((كوفيد19))، حيث حدث نمو بنسبة 250 % مقارنة بعام 2023 وكلنا ثقة بأن العلاقة مع الشركة الكورية سوف تمتد لفترة طويلة.

وبصفتها مورداً رائداً لمعدات البناء، تتخصص ((الشيراوي مشينري)) في تقديم مجموعة شاملة من معدات البناء من ماركة ((هيونداي)) لتلبية احتياجات البناء المتنوعة. ومن الحفارات الزاحفة والحفارات ذات العجلات المتطورة إلى معدات التحميل ذات العجلات، يشمل المخزون حفارات صغيرة متعددة الاستخدامات وآلات ثقيلة قوية.

ويمتد الالتزام إلى ما هو أبعد من المبيعات ليتضمن الدعم الشامل بعد البيع، ما يجعل شركة ((الشيراوي مشينري)) الشريك الموثوق لمعدات البناء في الإمارات.

ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي مزيجاً من الفرص في القطاع بالإمارات، ويهيئ لتحويل قطاع الإنشاءات في الدولة من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

وسوف تستفيد ((الشيراوي مشينري))، وكيل معدات ((إتش دي هيونداي)) في الإمارات، من خبرتها الواسعة في توريد مجموعة متنوعة من معدات البناء من ماركة ((هيونداي))، ما يضمن للعملاء إمكانية الوصول إلى قطع الغيار والخدمات الممتازة لـ((إتش دي هيونداي)).

تجدر الإشارة إلى أن ((إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت)) هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء التي تشمل مجموعة متنوعة من الحفارات ذات العجلات والحفارات الزاحفة وصولاً إلى معدات التحميل ذات العجلات.

وهي تكرس نفسها لتطوير وتحسين نماذجها من خلال التصاميم الجديدة وأنظمة التحكم الآلي والراحة الموجهة للسائق، وتعزز البناء الذكي باستخدام ((هيونداي كونيكت))، وهو حل شامل للتشغيل الفعال للمعدات يقوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أيضاً تعمل شركة ((إتش دي هيونداي كونستركشن إكيوبمينت)) بنشاط على تطوير حلول الطاقة الصديقة للبيئة مثل الحفارات الكهربائية والرافعات الشوكية ذات خلايا وقود الهيدروجين.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق التميز، حيث تجمع بين نقاط القوة لدى اثنين من رواد القطاع لدفع الابتكار وخلق قيمة دائمة في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات.

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