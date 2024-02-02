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النفط يتراجع بعد بيانات أمريكية قوية ترجح تأجيل خفض الفائدة

2/2/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار النفط نحو 2.0 ‬ % أمس ، بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، وتكبد الخامان القياسيان خسارة أسبوعية في ظل تعثر اقتصاد الصين واستمرار التوتر الجيوسياسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8 % إلى 77.30 دولاراً للبرميل خلال التعاملات.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.59 دولار أو 2.2 % إلى 72.23 دولاراً . ومن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على المدى القريب.

وأظهرت بيانات أمس أن أصحاب الأعمال أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في يناير الماضي، ما يقلل من احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت قريب. وقفز الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية عقب البيانات.

وأشار أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة أيضاً إلى أنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة في المنطقة.

واستمرت المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، إذ توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 4.6 % في 2024، وإلى 3.5 % في المتوسط في 2028.

وقال مصدران في ((أوبك+)) أول من أمس ، إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس المقبل ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية السارية في الربع الأول أم لا.

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