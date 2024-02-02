10.2 مليارات مكاسب «سوق دبي» في أسبوع

صعد مؤشر سوق دبي المالي 1.57 % الأسبوع الماضي بمكاسب 10.2 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بعمليات شرائية على أسهم البنوك والعقار القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 720.54 مليار درهم أمس من 710.3 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم المشرق 25 %، والوطنية الدولية القابضة 13.1 %، والإمارات للاستثمار 10.9 %، ودبي التجاري 6.2 % واستحوذ ((الإمارات دبي الوطني)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بقيمة 365.7 مليون درهم، تلاه ((دبي الإسلامي)) بسيولة 285.6 مليون درهم، ثم ((إعمار العقارية)) جاذباً أكثر من 229 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 236.7 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 775 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 538.3 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند 9456.25 نقطة منخفضاً 1.16 % خلال أسبوع. وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الوطنية للسياحة والفنادق بأكثر من 14 %، والخليج للمشاريع الطبية 7.6 %، والبنك التجاري الدولي 7.3 %، والفجيرة لصناعات البناء 7.1 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع جاوزت 7.25 مليارات درهم، منها 5.35 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.9 مليار درهم في دبي، بعد التداول على أكثر من 1.7 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 107.2 آلاف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.615 تريليونات درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.895 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي 0.199 % إلى 4228.74 نقطة أمس. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند 9456.25 نقطة، متراجعاً 0.14 % .

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