«أجمل شتاء في العالم» تثري المشهد السياحي في الإمارات

تصدّرت فعاليات الدورة الرابعة من حملة ((أجمل شتاء في العالم)) المشهد السياحي في الإمارات خلال الأسبوع، الذي حافظ على زخم المهرجانات والمعارض التي تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين والزوار.

وبرز خلال الأسبوع الماضي إعلان ناقلات وطنية عن توسيع شبكات وجهاتها حول العالم أمام المسافرين، في دلالة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

وتستعرضالحملة عبر موقعها الإلكتروني، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في الإمارات. ويضم الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من 290 وجهة سياحية في الإمارات، مع تقديم معلومات وافية عن كل وجهة بالعربية والإنجليزية.

وأعلنت ((العربية للطيران)) الاثنين الماضي إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى كراكوف في بولندا من 29 يونيو 2024، لتربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة ومطار يوحنا بولس الثاني ، في كراكوف يومياً. وأعلنت الاتحاد للطيران، زيادة رحلاتها إلى جدة والرياض وعمان في الأردن، وبيروت في لبنان، إضافة إلى كولومبو في سريلانكا، وكولكاتا وبنغالور في الهند.

وأصبحت طيران الإمارات، أول ناقلة دولية تنضم إلى مجموعة سولنت، وهي مبادرة بريطانية تركز على الاستثمارات منخفضة الكربون للحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعة والنقل في الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وحافظت المعارض والمهرجانات التراثية والثقافية على زخمها مع انطلاق الدورة 16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب و فعاليات ((قرية الأضواء 2024)) التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ويواصل مهرجان الظفرة تسليط الضوء على الحرف اليدوية التراثية وجمالياتها .

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