مليونا درهم جوائز «إينوك» في مهرجان دبي للتسوق

وزعت مجموعة «إينوك»، الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ 29 عاماً على التوالي، في ختام الدورة الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق؛ جوائز نقدية بقيمة تزيد عن 2 مليون درهم على الفائزين خلال فترة المهرجان.

وضمن الحملة التي سبقت المهرجان، فاز 70 عميلاً بجوائز بقيمة 10.000 درهم نقداً، وأربعة فائزين بجائزة 50.000 درهم لكل منهم، في حين حصل الفائزون بالجائزة الكبرى على سيارة «نيسان باترول» و500 ألف درهم نقداً.

وأقيمت الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 ولغاية 14 يناير 2024، حيث وفرت للمواطنين والمقيمين والزوار تجارب مذهلة في جميع أنحاء المدينة. وخلال النسخة الأخيرة من المهرجان، وفرت مجموعة «إينوك» للعملاء إمكانية الفوز بمكافآت عديدة من خلال السحوبات على الجوائز النقدية والأجهزة الإلكترونية وقسائم خدمات السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن الفائزين تمكنوا من دخول السحوبات للفوز بجائزة 100 ألف درهم عند شرائهم بقيمة 25 درهماً في متاجر «زووم» و50 درهماً في أوتوبرو وتسجيل. كما تمكن العملاء من مضاعفة فرصهم ثلاث مرات عبر شراء باقة الفائزين في مهرجان دبي للتسوق مقابل 10 دراهم. وللمرة الأولى على الإطلاق، تمكّن عملاء محطات خدمة «إينوك» و«أوتوبرو» و«زووم» في أبوظبي من المشاركة والفوز بجوائز كبيرة.





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