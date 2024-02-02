بايدن يحضر مراسم عودة رفات جنود أمريكيين قتلوا في الأردن

حضر الرئيس جو بايدن، الجمعة، مراسم وصول رفات ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة

في الأردن إلى الولايات المتحدة.

وجنود الاحتياط الثلاثة الذين قتلوا يوم الأحد الماضي من ولاية جورجيا وهم الرقيب وليام جيروم ريفرز (46 عاما)، والجندية كينيدي لادون ساندرز (24 عاما) والجندية بريونا أليكسسوندريا موفيت (23 عاما).

وانضم بايدن إلى عائلات القتلى في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير.

وبعد اجتماعه مع أفراد الأسرة على انفراد، وضع الرئيس يده على قلبه في أثناء إخراج التوابيت الملفوفة بالعلم الأمريكي من الطائرة واحداً تلو الآخر. وقدم الرئيس تعازيه لأسر الضحايا في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء.

اقترب بايدن الذي كان يرتدي معطفاً طويلاً داكناً والحزن يغمر وجهه وأحنى رأسه في أثناء الصلاة على القتلى.

وانضمت السيدة الأولى جيل بايدن إلى الرئيس ووزير الدفاع لويد أوستن والجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وقدم والدا الجندية ساندرز مقطع فيديو لمكالمة بايدن إلى وسائل الإعلام المحلية. وقال بايدن وهو يتحدث عن وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة وابنه بو: "أعلم أنه لا يوجد شيء يمكن لأي شخص أن يقوله أو يفعله لتخفيف الألم، عشت ذلك".

كما أدى الهجوم بطائرة مسيرة الذي شنه مسلحون مدعومون من إيران على القاعدة الأمريكية في الأردن، المعروفة باسم البرج 22، إلى إصابة أكثر من 40 شخصاً. وأثار الهجوم مخاوف من نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط نتيجة الصراع بين إسرائيل و(حماس).

وقال بايدن يوم الثلاثاء إنه اتخذ قراره بشأن كيفية الرد. وكانت التوقعات تشير إلى شن ضربات انتقامية، لكن توقيت الرد ليس واضحاً.

وتوجيه ضربة على أراضي إيران نفسها أمر غير محتمل فيما يبدو، بعد أن قال البيت الأبيض إن بايدن لا يريد حرباً مع طهران.

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