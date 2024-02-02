الكونجو الديمقراطية تبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا بفوزها 3-1 على غينيا

بلغت الكونجو الديمقراطية قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما حولت تأخرها بهدف مبكر أمام غينيا إلى فوز ثمين 3-1 في دور الثمانية الجمعة.

وافتتح محمد بايو مهاجم غينيا أهداف المباراة بركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن بعدها بسبع دقائق أدرك تشانسيل مبيمبا التعادل للكونجو الديمقراطية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأحرز يوان ويسا الهدف الثاني للكونجو الديمقراطية في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما حسم أرثر ماسواكو الفوز بهدف ثالث قبل النهاية بثماني دقائق من ركلة حرة قوية من زاوية صعبة خدعت إبراهيما كوني حارس غينيا وسكنت شباكه.

وسيلتقي منتخب الكونجو الديمقراطية، الذي توج باللقب مرتين عندما كان يلعب باسم زائير، مع الفائز من مواجهة ساحل العاج صاحبة الأرض والجمهور ومالي المقررة غدا السبت في دور الثمانية، وذلك يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي.

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