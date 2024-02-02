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بايدن: الرد على الهجمات سيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها

2/2/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات عسكرية على منشآت في العراق وسوريا تخص الفصائل التي هاجمت القوات الأمريكية، وأضاف أن الرد سيستمر.

وأضاف بايدن في بيان: "ردنا بدأ اليوم. وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها".

وتابع: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم. لكن دعو
كل من قد لإلحاق الضرر بنا أن يعلم ما يلي: إذا تسببت في ضرر للأمريكيين فسوف نرد".

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