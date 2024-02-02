متحدث باسم الجيش العراقي: الضربات الأمريكية خرق للسيادة العراقية

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي

يحيى رسول، أن الضربات الأمريكية تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية وتهديداً يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة.

وقال المتحدث

إن ضربات جوية أمريكية استهدفت مناطق حدودية في العراق، وحذر من أن هذه الهجمات قد تشعل عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث: "هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

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