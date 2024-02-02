متحدث باسم الجيش العراقي: الضربات الأمريكية خرق للسيادة العراقية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المتحدث باسم الجيش العراقي
يحيى رسول، أن الضربات الأمريكية تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية وتهديداً يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة.
وقال المتحدث
إن ضربات جوية أمريكية استهدفت مناطق حدودية في العراق، وحذر من أن هذه الهجمات قد تشعل عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف المتحدث: "هذه الضربات تعد خرقاً للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".
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