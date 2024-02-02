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البيت الأبيض: لا نسعى إلى الحرب وأبلغنا العراق قبل تنفيذ الضربات الجوية

2/2/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، بعدما ضربت القوّات الأمريكيّة عشرات الأهداف المرتبطة بطهران في العراق وسوريا.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافة: "نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية، الجمعة، على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقي بالضربات التي وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".


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