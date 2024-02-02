عبدالله بن زايد وبوريل يبحثان هاتفياً التطورات الراهنة بالمنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وناقش سموه مع بوريل جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يتيح المجال لتدفق المساعدات الإغاثية والطبية لأهالي غزة بشكل مكثف وبوتيرة متسارعة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وأشار سموه إلى أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق تتطلب تحركا عاجلا من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين وتخفيف معاناتهم.

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