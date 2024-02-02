أمريكا تبدأ تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا

أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية، الجمعة ليلة السبت، في العراق وسوريا، رداً على هجوم في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.

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