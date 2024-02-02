أمريكا تبدأ تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا

أمريكا تبدأ تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا
التاريخ
2/2/2024 7:21:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية، الجمعة ليلة السبت، في العراق وسوريا، رداً على هجوم في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.
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