Saturday, 03 February 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحرير (3309) مخالفات وإحالة (9) مراهقين إلى نيابة الأحداث

2/2/2024 7:15:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور ليوم الخميس الماضي عن تحرير «3309» مخالفات مرورية متنوعة كما تمت احالة (9) أشخاص إلى نيابة الاحداث وشخص الى نظارة المرور، وضبط شخصين مطلوبين أمنياً.

‏كما أسفرت الحملات عن حجز (6) مركبات واحالتها الى كراج الحجز، وتحرير (42) مخالفة أصوات مزعجة، وضبط (16) مركبة مطلوبة، كما تم تحرير عدد (107) مخالفات (الرادار), وضبط شخص مخالف لقانون الإقامة و(4) أشخاص لا يحملون اثباتا.

‏وتؤكد الإدارة على استمرار حملات الإدارة العامة للمرور وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وذلك حفاظاً على سلامة
مرتادي
الطريق.

MENAFN02022024000130011022ID1107803867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث