تحرير (3309) مخالفات وإحالة (9) مراهقين إلى نيابة الأحداث

MENAFN - Al-Anbaa) أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور ليوم الخميس الماضي عن تحرير «3309» مخالفات مرورية متنوعة كما تمت احالة (9) أشخاص إلى نيابة الاحداث وشخص الى نظارة المرور، وضبط شخصين مطلوبين أمنياً.

‏كما أسفرت الحملات عن حجز (6) مركبات واحالتها الى كراج الحجز، وتحرير (42) مخالفة أصوات مزعجة، وضبط (16) مركبة مطلوبة، كما تم تحرير عدد (107) مخالفات (الرادار), وضبط شخص مخالف لقانون الإقامة و(4) أشخاص لا يحملون اثباتا.

‏وتؤكد الإدارة على استمرار حملات الإدارة العامة للمرور وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وذلك حفاظاً على سلامة

مرتادي

الطريق.