بايدن بتوجيه مني القوات الاميركية ضربت منشآت للحرس الثوري في سورية والعراق



الضربات الأميركية "الانتقامية" تطال 12 موقعا للميليشيات الموالية لإيران في سورية

"القيادة الوسطى الأميركية" : ضربنا 85 هدفاً للحرس الثوري وفيلق القدس في سورية والعراق قتلى وجرحى في ضربات أميركية "طويلة الأمد" على مواقع إيرانية شرق سورية

أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع تابعة لايران ردا على الهجوم على القاعدة الاميركية في شمال الاردن والذي ادى لمقتل 3 جنود اميركيين واصابة العشرات.

وقال بايدن في بيان : بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا داخل منشآت في العراق وسورية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له لمهاجمة قواتنا

وتوعد الرئيس الاميركي بأن "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها". وقال : ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد

لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم.

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا ان الولايات المتحدة بدأت شن ضربات جوية في شرق سورية ردا على الهجوم على قاعدتها في الاردن. وأفادت وسائل اعلام سورية بأن القصف استهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.

ونقلت محطة "فوكس نيوز " عن مسؤول أميركي أن " الضربات بداية حملة طويلة لاستهداف وكلاء إيران بالعراق وسورية"، فيما أفاد موقع "أثر برس" بأن نقاطا مشتركة بين الجيش السوري والقوات الرديفة ببلدة عياش في الريف الغربي لدير الزور، تعرضت لاستهداف جوي. وقال ان القصف اسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من القوات الرديفة في منطقة مزار عين علي في محيط مدينة الميادين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن الغارات التي استهدفت مناطق في ريف دير الزور، أسفرت عن مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران واصابة آخرين في "ضربات يرجح أن تكون أميركية"، وتحدثت وسائل اعلام ايرانية عن ارتفاع عدد القتلى الى أكثر من 10.



وأضاف المرصد أن 3 جولات من طائرات حربية استهـدفت مواقع الميلـيشـيات الإيرانية في الميادين وأطرافها وبادية الميادين ومنطقة بين البوكمال والميادين وكان تحدث عن إرباك كبير في صفوف المجموعات الموالية لإيران التي قامت بعملية إعادة انتشار وتموضع. وتحدثت مواقع محلية سورية ان الميليشيات اخلت العديد من المواقع في شرق البلاد على الحدود العراقية- السورية.

ومع تجدد الضربات الجوية التي وصفها مسؤولون أميركيون بـ"الانتقامية" على مواقع في الميادين شرقي دير الزور، أفادت وسائل اعلام سورية أنها استهدفت 12 موقعا للميليشيات الموالية لإيران، في سورية، بعضها يطال نقطة ببلدة الهري في مدينة البوكمال. وقال التلفزيون السوري ان عددا من القتلى والجرحى سقطوا "في العدوان الأمريكي على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية".

وفي وقت لاحق اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انه تم شن غارات جوية في العراق وسورية ضد مواقع الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني ووكلاء ايران.

وقالت في بيان إن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، وأنها ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى.