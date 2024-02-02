خبرني : الزيادة الطفيفة في اللياقة تقلل خطر سرطان البروستاتا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت دراسة سويدية جديدة إن زيادة طفيفة في مستوى النشاط البدني لدى الرجل تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%.

واستندت النتائج إلى بيانات 58 ألف رجل، والتي تضمنت الإبلاغ عن مستوى النشاط البدني اليومي، والوزن، والحالة الصحية والتاريخ المرضي، بحسب "هيلث داي".

وفي بداية الدراسة، ارتدى المشاركون في الدراسة جهازاً لقياس مستوى الأداء التنفسي القلبي أثناء ركوب دراجة ثابتة، لتقييم مستوى اللياقة القلبية.

ثم ارتدى المشاركون جهاز تتبع النشاط البدني لعدة سنوات، وقام فريق البحث من المدرسة السويدية للرياضة والعلوم الصحية بتقييم آثار النشاط البدني، ومقارنتها بالسجلات الصحية للمشاركين.

وأظهرت النتائج أن الذين ارتفع لديهم مستوى اللياقة البدنية بنسبة 3% انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%، مقارنة بمن انخفض لديهم النشاط البدني.

ولم يجد الباحثون صلة بين ارتفاع اللياقة ومخاطر الوفاة الناجمة عن سرطان البروستاتا.