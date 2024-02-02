Saturday, 03 February 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : الزيادة الطفيفة في اللياقة تقلل خطر سرطان البروستاتا

2/2/2024 7:12:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت دراسة سويدية جديدة إن زيادة طفيفة في مستوى النشاط البدني لدى الرجل تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%.

واستندت النتائج إلى بيانات 58 ألف رجل، والتي تضمنت الإبلاغ عن مستوى النشاط البدني اليومي، والوزن، والحالة الصحية والتاريخ المرضي، بحسب "هيلث داي".

وفي بداية الدراسة، ارتدى المشاركون في الدراسة جهازاً لقياس مستوى الأداء التنفسي القلبي أثناء ركوب دراجة ثابتة، لتقييم مستوى اللياقة القلبية.

ثم ارتدى المشاركون جهاز تتبع النشاط البدني لعدة سنوات، وقام فريق البحث من المدرسة السويدية للرياضة والعلوم الصحية بتقييم آثار النشاط البدني، ومقارنتها بالسجلات الصحية للمشاركين.

وأظهرت النتائج أن الذين ارتفع لديهم مستوى اللياقة البدنية بنسبة 3% انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%، مقارنة بمن انخفض لديهم النشاط البدني.

ولم يجد الباحثون صلة بين ارتفاع اللياقة ومخاطر الوفاة الناجمة عن سرطان البروستاتا.

MENAFN02022024000151011027ID1107803865

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث