خبرني : الزيادة الطفيفة في اللياقة تقلل خطر سرطان البروستاتا

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- Khaberni) خبرني - قالت دراسة سويدية جديدة إن زيادة طفيفة في مستوى النشاط البدني لدى الرجل تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%.
واستندت النتائج إلى بيانات 58 ألف رجل، والتي تضمنت الإبلاغ عن مستوى النشاط البدني اليومي، والوزن، والحالة الصحية والتاريخ المرضي، بحسب "هيلث داي".
وفي بداية الدراسة، ارتدى المشاركون في الدراسة جهازاً لقياس مستوى الأداء التنفسي القلبي أثناء ركوب دراجة ثابتة، لتقييم مستوى اللياقة القلبية.
ثم ارتدى المشاركون جهاز تتبع النشاط البدني لعدة سنوات، وقام فريق البحث من المدرسة السويدية للرياضة والعلوم الصحية بتقييم آثار النشاط البدني، ومقارنتها بالسجلات الصحية للمشاركين.
وأظهرت النتائج أن الذين ارتفع لديهم مستوى اللياقة البدنية بنسبة 3% انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%، مقارنة بمن انخفض لديهم النشاط البدني.
ولم يجد الباحثون صلة بين ارتفاع اللياقة ومخاطر الوفاة الناجمة عن سرطان البروستاتا.
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