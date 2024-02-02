Saturday, 03 February 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : 9 أطعمة تعزز صحة البشرة والشعر .. احرص على تناولها

2/2/2024 7:12:42 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لحماية شعرنا وبشرتنا نبحث دائماً عن أفضل المستحضرات والمراهم التي تحتوي على البيوتين المعروف أيضاً باسم فيتامين "بي 7" إذ يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الجلد والشعر وحتى الأظافر.

إلا أن الخبراء ينصحون بدمج الأطعمة الغنية بالبيوتين في النظام الغذائي كطريقة أكثر طبيعية وفعالية لدعم الصحة العامة بدلًا من الاعتماد فقط على المكملات الغذائية.

وفيما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة غنية بالبيوتين بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".


1. البيض

يعد البيض مصدراً ممتازاً للبيوتين، حيث يحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين "بي 7" إلى جانب عناصر غذائية حيوية.


2 . المكسرات والبذور

كذلك المكسرات من اللوز والجوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس فهي مليئة بالبيوتين وتعد وجبات خفيفة مغذية تساهم في صحة الشعر والجلد.


3. البطاطا الحلوة

وتحتوي البطاطا الحلوة أيضا مضادات الأكسدة والفيتامينات ومن بينها البيوتين، التي تساهم جميعها في تحسين الصحة العامة للبشرة.


4. البقوليات

بالإضافة إلى ذلك يوفر العدس والحمص وفول الصويا البيوتين إلى جانب البروتينات الأساسية الضرورية للحفاظ على صحة الشعر والجلد.


5. سمك السالمون

كما توفر الأسماك الدهنية مثل السلمون البيوتين إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية، مما يوفر فوائد إضافية لصحة الجلد والشعر.


6. أفوكادو

ويعد الأفوكادو، المليء بالدهون الصحية والفيتامينات والبيوتين، خيارًا لذيذًا لتعزيز صحة الجلد والشعر.


7. منتجات الألبان

فيما يحتوي الحليب والجبن والزبادي على البيوتين من مواد مغذية أساسية أخرى مثل الكالسيوم، مما يساهم في الصحة العامة.


8. الفطر

في موازاة ذلك تحتوي أنواع معينة من الفطر، مثل شيتاكي وبورتوبيلو، على البيوتين ويمكن تضمينها في مجموعة متنوعة من الأطباق.


9. الموز

وآخراً يوفر الموز مصدراً سريعاً للبيوتين، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى التي تدعم صحة الجلد والشعر.

MENAFN02022024000151011027ID1107803864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث