غارات امريكية على اهداف سورية ردا على مقتل جنود امريكيين الاسبوع الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق /PNN / شنت الولايات المتحدة الامريكية في وقت متاخر من ليل الجمعة غارات وصفت بالانتقامية على اهداف في سوريا واليمن لمقتل ثلاث جنود امريكيين على الحدود الاردنية السورية على ايدي فصائل تتبع لايران.
وقالت مصادر اعلامية ان طائرات اميركية قصفت مواقع في سوريا تتبع للفصائل المنضوية والمدعومة من ايران منا ادى لمقتل ستة افراد من هذه الفصائل.
من جهتها اعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن بدء هجوم أمريكي في سوريا ضد أهداف موالية لإيران.
بدورها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي قوله ان الضربات هي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.
وسائل إعلام سورية اشارت الى ان القصف الأمريكي استهدف 12 موقعاً في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم شرق سوريا.
من ناحيتها قالت وسائل إعلام إيرانية ان العدوان الأمريكي استهدف 12 موقعا في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم شرق سوريا.
كما وقالت وكالة روسية نقلاً عن مصادر سورية
انه و في حصيلة أولية،فقد سقط 10 شهداء وإصيب 18 آخرين من القوات الحليفة للجيش السوري جراء العدوان الأمريكي على مناطق حدودية بين سوريا والعراق
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