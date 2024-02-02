غارات امريكية على اهداف سورية ردا على مقتل جنود امريكيين الاسبوع الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق /PNN / شنت الولايات المتحدة الامريكية في وقت متاخر من ليل الجمعة غارات وصفت بالانتقامية على اهداف في سوريا واليمن لمقتل ثلاث جنود امريكيين على الحدود الاردنية السورية على ايدي فصائل تتبع لايران.

وقالت مصادر اعلامية ان طائرات اميركية قصفت مواقع في سوريا تتبع للفصائل المنضوية والمدعومة من ايران منا ادى لمقتل ستة افراد من هذه الفصائل.

من جهتها اعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن بدء هجوم أمريكي في سوريا ضد أهداف موالية لإيران.

بدورها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي قوله ان الضربات هي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.

وسائل إعلام سورية اشارت الى ان القصف الأمريكي استهدف 12 موقعاً في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم شرق سوريا.

من ناحيتها قالت وسائل إعلام إيرانية ان العدوان الأمريكي استهدف 12 موقعا في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم شرق سوريا.

كما وقالت وكالة روسية نقلاً عن مصادر سورية

انه و في حصيلة أولية،فقد سقط 10 شهداء وإصيب 18 آخرين من القوات الحليفة للجيش السوري جراء العدوان الأمريكي على مناطق حدودية بين سوريا والعراق

