ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
التاريخ
2/2/2024 7:10:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الطاجكستاني، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، في قطر.
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