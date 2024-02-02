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الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف للاحتلال

2/2/2024 7:10:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جماعة الحوثي اليمنية في بيان، الجمعة، إن القوةُ الصاروخيةُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتِ عمليةً عسكريةً ضدَّ أهدافٍ محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستية.

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