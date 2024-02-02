الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف للاحتلال

الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف للاحتلال
التاريخ
2/2/2024 7:10:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جماعة الحوثي اليمنية في بيان، الجمعة، إن القوةُ الصاروخيةُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذتِ عمليةً عسكريةً ضدَّ أهدافٍ محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستية.
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