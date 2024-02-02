طائرات بدون طيار تشن ضربات ضد أهداف في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت سكاي نيوز عربية مساء اليوم الجمعة، أنّ قصفًا جويًا يطال مواقع ميليشيات تابعة لإيران في ريف الميادين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وتابعت سكاي نيوز "قصفت طائرات بدون طيار عدة مواقع لميليشيات تابعة لإيران".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن "غارات يبدو أنها أميركية تستهدف مناطق بين البوكمال والميادين شرقي سوريا".
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