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طائرات بدون طيار تشن ضربات ضد أهداف في سوريا

2/2/2024 7:10:52 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت سكاي نيوز عربية مساء اليوم الجمعة، أنّ قصفًا جويًا يطال مواقع ميليشيات تابعة لإيران في ريف الميادين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وتابعت سكاي نيوز "قصفت طائرات بدون طيار عدة مواقع لميليشيات تابعة لإيران".
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن "غارات يبدو أنها أميركية تستهدف مناطق بين البوكمال والميادين شرقي سوريا".

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