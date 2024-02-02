انفجارات بقاعدة أميركية في دير الزور

انفجارات بقاعدة أميركية في دير الزور
التاريخ
2/2/2024 7:10:51 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجارات قوية سُمع في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.
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