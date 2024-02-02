تمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) UNRWA-Finanzierung: Wie reagiert die Schweiz auf die jüngsten Vorwürfe?日本語 (ja) UNRWA資金めぐり様子見するスイス 勢力増す批判派English (en) UNRWA funding: how is Switzerland responding to latest allegations? (الأصلي)

ظلت سويسرا لسنوات تناقش دور وكالة الأمم المتحدة وتورطها المحتمل في إثارة الانقسامات بين الفلسطينيين.ات والإسرائيليين.ات، ولكن منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، أصبح النقاش أكثر سخونة من أي وقت مضى.

ما هي طبيعة الجدل الدائر في سويسرا حول هذه القضية؟

أعلنت الأونروا يوم الجمعة الماضي 26 فبراير أنها فصلت 12 من موظفيها بسبب تورطهم المزعوم في الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر. وفي يوم الإثنين، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن حوالي 10% من موظفي.ات الأونروا في غزة لهم.ن صلات بحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتيْن.

وفي حين قامت العديد من الدول بتعليق تمويلها للأونروا على الفور تقريبًا، قررت سويسرا، مثل الاتحاد الأوروبي، انتظار نتائج تحقيق الأمم المتحدة قبل أن تقرر كيفية المضي قدمًا.

وفي عام 2018، اتهم وزير الخارجية السويسري اينياتسيو كاسيس الأونروا بأنها جزء من المشكلة الشاملة في الشرق الأوسط. وأثار ادعاؤه في ذلك الوقت غضب الكثيرين.ات. لكن يبدو الآن أن كاسيس يحظى بمزيد من الدعم.

وفي ديسمبر الماضي، صوّت مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان) لصالح قطع التمويل عن المنظمة. وأدت المناقشة التي تلت ذلك إلى حدوث انقسامات داخل البرلمان السويسري، ولكن في النهاية تم التوصل إلى حل وسط والاتفاق على خفض الميزانية الإنسانية ككلرابط خارجي بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري (11.6 مليون دولار) دون تحديد المجال الذي يجب توفير الأموال فيه بالضبط.

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