تمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟

(MENAFN
- Swissinfo)
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UNRWA-Finanzierung: Wie reagiert die Schweiz auf die jüngsten Vorwürfe?
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UNRWA資金めぐり様子見するスイス 勢力増す批判派
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UNRWA funding: how is Switzerland responding to latest allegations? (الأصلي)
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ظلت سويسرا لسنوات تناقش دور وكالة الأمم المتحدة وتورطها المحتمل في إثارة الانقسامات بين الفلسطينيين.ات والإسرائيليين.ات، ولكن منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، أصبح النقاش أكثر سخونة من أي وقت مضى.
ما هي طبيعة الجدل الدائر في سويسرا حول هذه القضية؟
أعلنت الأونروا يوم الجمعة الماضي 26 فبراير أنها فصلت 12 من موظفيها بسبب تورطهم المزعوم في الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر. وفي يوم الإثنين، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن حوالي 10% من موظفي.ات الأونروا في غزة لهم.ن صلات بحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيتيْن.
وفي حين قامت العديد من الدول بتعليق تمويلها للأونروا على الفور تقريبًا، قررت سويسرا، مثل الاتحاد الأوروبي، انتظار نتائج تحقيق الأمم المتحدة قبل أن تقرر كيفية المضي قدمًا.
وفي عام 2018، اتهم وزير الخارجية السويسري اينياتسيو كاسيس الأونروا بأنها جزء من المشكلة الشاملة في الشرق الأوسط. وأثار ادعاؤه في ذلك الوقت غضب الكثيرين.ات. لكن يبدو الآن أن كاسيس يحظى بمزيد من الدعم.
وفي ديسمبر الماضي، صوّت مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان) لصالح قطع التمويل عن المنظمة. وأدت المناقشة التي تلت ذلك إلى حدوث انقسامات داخل البرلمان السويسري، ولكن في النهاية تم التوصل إلى حل وسط والاتفاق على خفض الميزانية الإنسانية ككلرابط خارجي بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري (11.6 مليون دولار) دون تحديد المجال الذي يجب توفير الأموال فيه بالضبط.
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