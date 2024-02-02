ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

MENAFN - Swissinfo) تونس توطّد علاقاتها مع موسكو وبكين

قدّمت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ تحت عنوان "تونس تتواصل مع موسكو وبكين... هل هي بصدد الابتعاد عن الغرب؟" تحليلاً لآخر التطورات في توجّهات السياسة الخارجية التونسية فيما يتعلّق بعلاقتها مع الغرب. وترى الصحيفة أن تونس تتحوّل نحو توطيد علاقاتها مع روسيا والصين، حيث كتبت: "أراد الاتحاد الأوروبي العمل مع الحكومة في تونس لمكافحة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، لكن الاتّفاق قد فشل، والآن تقوم تونس بإقامة علاقات جديدة." ونقلت عن خبيرين قولهما إنّ :" البلاد تبالغ في تقييم أهميتها".

وبحسب المقال، ينتقد الخبيران حمزة المؤدّب وإلياس غانمي السياسة الخارجية التونسية، ويصفانها بأنّها "غير متماسكة وغير مسؤولة" في بعض الأحيان، وخاصة فيما يتعلّق بمحاولة التقارب مع "الدول الاستبدادية" مثل روسيا والصين. حيث يؤكّد كلاهما على الافتقار إلى التوجّه الاستراتيجي، والمخاطر المرتبطة بإهمال الجهات الحليفة التقليدية، وعدم الاستعداد لتهديدات التجسّس المحتملة من قبل الصين، على سبيل المثال.

(المصدر: نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 27 يناير 2024، بالألمانية)

"الانسحاب أو الانتقام"

وفي مقال آخر، تناولت الصحيفة ذاتها "الهجومَ القاتل" بطائرات مسيّرة على قاعدة برج 22 في المثلّث الحدودي السوري الأردني العراقي من قبل "ميليشيات موالية لإيران". وكتبت الصحيفة أنّ هذا الهجوم يسلّط الضوء على خطورة هذه الجماعات، ويضع الولايات المتحدة أمام "قرار الانسحاب من المنطقة أو اتخاذ إجراءات انتقامية قد تؤدي إلى نشوب صراع أكبر هناك".

وذكر أندرياس رويش، صاحب المقال، أنّه يُنظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وخاصة في قاعدة التنف، على أنه حاجز استراتيجي ضد النفوذ الإيراني هناك، وأنّ الرئيس بايدن يواجه معضلة، حيث يتوجّب عليه تحديد كيفية الرد على التهديد دون المخاطرة بالتسبّب في نشوب حرب كبرى. وبحسب الصحيفة أيضاً فإنّ المناقشات داخل الحكومة الأمريكية حول احتمال انسحاب القوات من سوريا جارية بالفعل، والهجوم الأخير يجعل هذه المناقشات أكثر إلحاحاً.

(المصدر: نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 30 يناير 2024، بالألمانية)

رغبة المستوطنين.ات الإسرائيليين.ات في العودة إلى غزة

دائمًا في الشرق الأوسط، نشرت نويه تسورخير تسايتونغ تقريرًا تحت عنوان "يريد المستوطنون.ات الإسرائيليون.ات العودة إلى غزة، ومطالبة بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين.ات). حيث قدّم مراسل الصحيفة في تلّ أبيب نظرة عامّة على موقف ممّثّلي.ات حركة الاستيطان من حيث رؤية فرصة فيما بعد الحرب في غزّة لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع. ونقل إعراب المشاركين.ات في مؤتمر في القدس عن الأمل في "هجرة" الفلسطينيّين.ات وفتح المجال لبناء مستوطنات جديدة.

وبحسب ما نقله مراسل الصحيفة، فقد وقّع بعض السياسيين.ات على "ميثاق النصر وتجديد الاستيطان"، حيث تعتزم حركة الاستيطان بناء ست مستوطنات في قطاع غزة، من بينها اثنتان وسط مدينتي غزة وخان يونس. وجاءت الصحيفة أيضاً على ذكر الانتقادات الدّوليّة لهذه الفكرة، حيث إنّ إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي، فقد وصفت الولايات المتحدة هذا الخطاب بأنه "تحريضيّ وغير مسؤول"، ودعت فرنسا إسرائيل إلى رفض هذه التصريحات بشكل واضح.

كما جاء في التقرير أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أشار بدوره، إلى أنه سيتمّ تحديد خطط ما بعد الحرب من قبل مجلس الوزراء الأمني، مشدّدا على معارضته لإعادة استيطان قطاع غزة.

(المصدر: نويه تسرخر تسايتونغرابط خارج ، 30 يناير 2024، بالألمانية)

صوفيا: "قررت رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي"

أجرت شارلوت دورين، الصحفية بقناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية الناطقة بالفرنسية (RTS)، مقابلة مع الشابّة صوفيا أور، وهي إسرائيلية ترفض أداء خدمتها العسكرية لأسباب سياسية.

وكتبت الصحفية أنه "منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية تعبئة استثنائية لجنود الاحتياط. لكن يرفض بعض الإسرائيليين.يات النادرين.ات الانضمام إلى القضية. وهذا هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة لصوفيا أور، 18 عامًا، التي قرّرت عدم أداء خدمتها العسكرية."

وتوضّح صوفيا أسباب امتناعها بالقول: "قررت رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي لأنني لا أريد أن أشارك في سياسة القمع والفصل العنصري التي تطبّقها إسرائيل على الفلسطينيين.ات. لقد اتخذت هذا القرار قبل الحرب لأن القمع لم يبدأ في 7 أو 8 أكتوبر. هذا النهج ليس بالجديد، بل هو مستمر منذ عقود. هجمات 7 أكتوبر والحرب في غزة تثبتان أن العنف يولّد العنف، وأن العنف لا يؤدي أبدًا إلى حلّ".

نشأت صوفيا في عائلة ذات توجّهات سياسية يسارية، ومعادية للصهيونية، ولكنها ليست منخرطة سياسيا. وقد دعمها والداها في قرارها، وهو خيار يصعب اتخاذه في مجتمع تٌعد فيه الخدمة العسكرية جوهر النظام، حسب المصدر نفسه.

ومتحدّثة عن ردود الفعل المندّدة بموقفها، تقول صوفيا: "منذ الصغر، يُقال لنا إنه يجب علينا تكريم الجنود والجنديات، لقد تعلّمنا شرف الخدمة في الجيش. ليس من السهل معارضة ذلك ... يتمّ اتّهامنا بالخيانة، ويتمّ نعتي باليهودية التي تكره اليهود. إنّني أتلقّى تهديدات عنيفة”.

ووفق المصدر ذاته، فإنه نادراً ما يقبل الجيش الإسرائيلي رفض التجنيد لأسباب سياسية أو سلمية. وفي حين يُعفى العديد من الإسرائيليين.ات من الخدمة العسكرية لأسباب دينية أو طبية، فإن رفض الخدمة العامة يظل أمراً نادرا للغاية. ومنذ هجمات حماس، يواجه المجتمع الإسرائيلي هذا الخيار بالرفض.

ونقلت القناة الناطقة بالفرنسية، أنه رغم عقوبة السجن التي تتهدّدها، فإن صوفيا التي تجري منذ عدة أسابيع مقابلات صحفية في محاولة لإسماع صوتها، لا تخشى السجن، وإنها مؤمنة تماماً بأن السلام هو الحل الوحيد ليعيش الجميع في أمان. حيث تقول الشابة الإسرائيلية: "لا يمكننا القضاء على حماس بهجوم عسكري. وحتى لو نجح الجيش الإسرائيلي في تدمير حماس.. فلن يجدي هذا نفعاً، لأنه مقابل كل عضو يُقتل، سيولد ثلاثة أعضاء أخرين. إنها أيديولوجية تترسخ عندما تواجه عنفاُ شديداً... ولهذا السبب من المهم بالنسبة لي أيضًا أن أنأى بنفسي عما تفعله إسرائيل لمحاولة تغيير الأمور".

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الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

(المصدر: قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي (RTS)رابط خارجي ، 23 يناير 2024، بالفرنسية)