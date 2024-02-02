سرايا القدس: استهدفنا 10 جنود إسرائيليين وأوقعناهم قتلى وجرحى

سرايا القدس: استهدفنا 10 جنود إسرائيليين وأوقعناهم قتلى وجرحى
التاريخ
2/2/2024 3:11:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الجمعة ، أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود، كانت متحصنة في منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعوا أفرادها قتلى وجرحى.
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