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تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات

2/2/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


ليلا: تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص الغيوم مع أجواء شديدة البرودة ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، والرياح غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .
- خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية .

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