تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم السبت - تحذيرات

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ليلا: تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص الغيوم مع أجواء شديدة البرودة ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، والرياح غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .
- خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية .
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