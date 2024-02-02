الفايز يبارك بفوز منتخب النشامى على منتخب طاجيكستان لكرة القدم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، بمناسبة فوز منتخب "النشامى" المنتخب الأردني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، في الدوحة في إطار بطولة آسيا لكرة القدم.
هذا الفوز الذي أكد فيه النشامى أنهم قادرون على مواصلة المشوار وتحقيق البطولة.
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