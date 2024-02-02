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الفايز يبارك بفوز منتخب النشامى على منتخب طاجيكستان لكرة القدم

2/2/2024 3:11:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، بمناسبة فوز منتخب "النشامى" المنتخب الأردني لكرة القدم على منتخب طاجيكستان في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، في الدوحة في إطار بطولة آسيا لكرة القدم.


هذا الفوز الذي أكد فيه النشامى أنهم قادرون على مواصلة المشوار وتحقيق البطولة.

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