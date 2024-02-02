متحف الدبابات يطلق تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي

واشتملت هذه الفعاليات إطلاق تجربة جديدة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تتيح للزوار تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة الى تجربة خوض اشتباك بين الدبابات باستخدام التصوير 360 درجة.

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