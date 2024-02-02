Saturday, 03 February 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متحف الدبابات يطلق تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي

2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق متحف الدبابات الملكي، اليوم الجمعة، فعاليات جديدة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاح المتحف وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.


واشتملت هذه الفعاليات إطلاق تجربة جديدة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تتيح للزوار تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة الى تجربة خوض اشتباك بين الدبابات باستخدام التصوير 360 درجة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN02022024000208011052ID1107803586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث