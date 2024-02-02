متحف الدبابات يطلق تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق متحف الدبابات الملكي، اليوم الجمعة، فعاليات جديدة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاح المتحف وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشتملت هذه الفعاليات إطلاق تجربة جديدة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تتيح للزوار تجربة قيادة الدبابة والرماية باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة الى تجربة خوض اشتباك بين الدبابات باستخدام التصوير 360 درجة.
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