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كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية مزلزلة جديدة

2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت“كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

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