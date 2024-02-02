كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية مزلزلة جديدة

كتائب القسام تعلن عن عملية نوعية مزلزلة جديدة
التاريخ
2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت“كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.
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