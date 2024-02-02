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إعلام عبري: إسرائيل قدمت ضمانات صريحة لمصر بشأن محور فيلادلفيا

2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعطت (إسرائيل) "ضمانات صريحة" للقاهرة بأن أية عملية عسكرية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، المعروفة بـ"محور فيلادلفيا" "لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية".
ونقلت هيئة البث العبرية "كان" عن مصدر مصري مطلع أن هناك مخاوف لدى مصر من أن أية عمليات (إسرائيلية) في محور فيلادلفيا، ترتبط "باحتمال أن تتسبب في فرار أعداد كبيرة من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء".

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