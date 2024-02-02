استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني

استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني
التاريخ
2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية هداية حمد، استشهدت برصاص الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة .
وأشارت الجمعية، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق الاحتلال النار على أحد مقرات الهلال في خان يونس .
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