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استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني

2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية هداية حمد، استشهدت برصاص الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة .


وأشارت الجمعية، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق الاحتلال النار على أحد مقرات الهلال في خان يونس .

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