بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها استدعت، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي، إثر قصف مبنى وكالة التنمية البلجيكية في مدينة غزة.
ونقلت هيئة "بي بي سي" عن لحبيب في منشور على منصة (إكس) أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها".
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