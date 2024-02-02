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بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة

2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها استدعت، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي، إثر قصف مبنى وكالة التنمية البلجيكية في مدينة غزة.


ونقلت هيئة "بي بي سي" عن لحبيب في منشور على منصة (إكس) أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

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