المركز الاعلامي العسكري يهنىء الزميل محمد يحيى المحيسن
التاريخ
2/2/2024 3:11:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يهنىء المركز الاعلامي العسكري الزميل محمد يحيى المحيسن بمناسبة زفافه .
الف الف مبروك .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN02022024000208011052ID1107803580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.