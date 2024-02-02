الاحتفال بتخريج طلبة جامعة جدارا المشاركين ببرنامج إسطنبول ديلايت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة مديري جامعة جدارا المدير العام الدكتور شكري المراشدة في جامعة إسطنبول آيدن التركية، مساء اليوم، الجمعة، حفل تخريج طلبة جامعة جدارا المشاركين ببرنامج إسطنبول ديلايت الذي تستضيفه جامعة آيدن التركية، وفق بيان صحفي صادر عن جامعة جدارا.

وخلال الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي ونائب رئيس جامعة آيدن البروفسور محميت بشار، ومدير برنامج إسطنبول ديلايت البروفسور جوركان دونات، أكد المراشدة، أهمية مشاركة جامعة جدارا بالحراك الطلابي الدولي، ودعم المساهمة بتعرف الطلبة على ثقافات مختلفة، مما ينمي أفكارهم ويعزز قدراتهم الفكرية والعلمية، مباركا للطلبة تخرجهم من البرنامج.

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