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بوتين: تحديث القوات النووية الاستراتيجية بنسبة 95%

2/2/2024 3:11:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بنسبة 95%.


وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي: "لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل تقريبا بنسبة 95%، وبلغ تحديث مكونها البحري 100% تقريبا،و إن ذلك يشكل حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي".

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