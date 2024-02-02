بوتين: تحديث القوات النووية الاستراتيجية بنسبة 95%
التاريخ
2/2/2024 3:11:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بنسبة 95%.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي: "لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل تقريبا بنسبة 95%، وبلغ تحديث مكونها البحري 100% تقريبا،و إن ذلك يشكل حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي".
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