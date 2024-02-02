الاعلام العبري يحرض على الامن الفلسطيني ويقول انه يتدرب على الانزال الجوي كما فعلت حماس في السابع من اكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب / PNN / قال موقع اخبار إسرائيل على التلغرام ان الاجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة في رام الله تجري تدريبات على الانزال الجوي في اطار تعزونها وتدريباتها مع الجيش العراقي.
وقال الموقع اليميني في خبر تحريضي
على اجهزة الامن الفلسطينية انها تجري تدريبات على الطائرات الشراعية والانزال من الجو بالتعاون مع الجيش العراقي، كما فعلت حماس قبل ما اسماه الموقع مذبحة السابع مع اكتوبر.
يشار الى انها ليست المرة الاولى التي تحرض فيها إسرائيل على اجهزة الامن الفلسطينية التابعة للسلطة حيث كانت قد شنت تحريض وانتقادات لتلقي افراده تدريبات في روسيا وغيرها من الدول كما ان نتنياهو كان قد انتقد السلطة وشن عليها حملات تحريض سياسية ودبلوماسية واعلامية واتهمها بانها
تسعى لتدمير إسرائيل بوسائل سياسية ودبلوماسية الى جانب تدريباتها العسكرية وقال انه لن يسمح بعودة فتح الى قطاع
غزة حال انتهاء الحرب وقال لن اسمح بفتحستان او حماستان لتولي امور غزة
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