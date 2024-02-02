خبرني : 8 عادات تجعلك أكثر ذكاء كل يوم.. جربها!

MENAFN - Khaberni) خبرني - إن تطوير العادات التي تنمي الذكاء يوميًا أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات الدماغ كاملة. وبسبب مرونة الدماغ، يمكن تعزيز القدرات المعرفية في سن الشيخوخة من خلال الانخراط في التعلم المستمر والتحفيز الفكري.

ومن خلال اتباع عدد قليل من العادات العملية يوميا، يمكن لأي شخص أن يصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت ويجني ثمار تحسين الذاكرة وزيادة الإبداع وتحسين أداء الدماغ بشكل عام، بحسب ما نشره موقع New Trader U.

وهناك ثماني عادات يومية واضحة وفعالة للغاية لتعزيز القدرات العقلية يمكن أن يؤدي إلى تحول ملحوظ في الذكاء ونوعية الحياة على مدى أسابيع، وشهور، وسنوات، كما يلي:

1. ممارسة التمارين الرياضية تعمل التمارين المنتظمة للقلب والأوعية الدموية على تعزيز وظائف المخ عن طريق تحسين تدفق الدم وتوصيل الأكسجين.

كما تحفز الأنشطة الهوائية مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات نمو خلايا دماغية جديدة في المناطق الحيوية للذاكرة وسرعة المعالجة. تحفز التمارين أيضًا إنتاج بروتين BDNF، الذي يقوي الروابط العصبية ويعزز التعلم. يمكن ممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على الإدراك الأمثل.

2. اليقظة الذهنية والتأمل تعزز اليقظة والتأمل القدرة على التركيز والذاكرة بشكل كبير. من خلال ممارسة تمارين اليقظة والتأمل بانتظام، يعزز الأشخاص مدى انتباههم ومهاراتهم البصرية المكانية وقدرة الذاكرة العاملة والوظيفة التنفيذية.

كما أن لهما تأثيرات عصبية عميقة، مما يزيد من التدوير القشري الذي يحسن الأداء المعرفي العام. يساعد تخصيص 15 دقيقة في الصباح والمساء لليقظة والتأمل، إلى جانب تمارين التنفس أثناء الجلوس في زيادة التركيز. تعمل اليوغا أيضًا على تنمية اليقظة الذهنية القوية.

3. تعلم مهارات جديدة إن إتقان مهارات جديدة صعبة يعد أمرًا مجزيًا عقليًا لأنه ينشط مراكز حل المشكلات وصنع القرار في العقل. تعمل كل مهارة جديدة على توسيع القدرات العصبية من خلال فروع التغصنات الجديدة والتكوينات المتشابكة بين الخلايا العصبية. كما أن الشعور بالإنجاز والثقة الناتج عن اكتساب المواهب يمكن أن يحفز على مواصلة التعلم وتنمية القدرات.

4. نظام غذائي صحي تؤثر التغذية بقوة على بنية الدماغ وأدائه لأن العناصر الغذائية تؤثر على الأنظمة الجزيئية المهمة لنمو الخلايا العصبية وتشغيل الإشارات الكهروكيميائية. إن ما يأكله الشخص بانتظام يساهم في بناء قدرات العقل. من خلال توليد مليارات النبضات العصبية يوميًا، يعتمد الدماغ على كمية وافرة من الغلوكوز والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن من الطعام.

كما ينبغي التركيز على الأطعمة التي تعزز الدماغ مثل الخضروات الورقية والتوت والأفوكادو والمكسرات والبذور والبيض والأسماك وفول الصويا والفاصوليا والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة. وتبرز أيضًا أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم وتقليل استهلاك الدهون المشبعة والكربوهيدرات عالية المعالجة والأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة.

5. نوم جيد يسمح النوم للعقل بتوحيد الذكريات، وتحويل الخبرات إلى مهارات، وترسيخ الروابط العصبية، وطرد السموم. بدون النوم الكافي، يتراجع الأداء المعرفي بسرعة. وفي الوقت نفسه، يحافظ النوم الكافي عالي الجودة على الحدة العقلية القصوى لاستيعاب المعلومات الجديدة طوال ساعات الاستيقاظ. إن إنشاء عادات نوم صحية يعزز الذكاء على المدى الطويل من خلال الحفاظ على قدرة العقل على التكيف ليلة بعد ليلة.

6. أنشطة تدريب الدماغ إن ممارسة المهارات المعرفية يحافظ بشكل مباشر على نشاط العقل ومرونته مثل تدريب القوة الذي يبني العضلات الجسدية. تعمل أنشطة تدريب الدماغ على تسريع نقل الإشارات بين الخلايا العصبية. مع التدريب المستمر، يتم تنشيط المزيد من شبكات الخلايا العصبية في وقت واحد، مما يزيد من القدرة على التفكير والعقل والتذكر.

7. الروابط الاجتماعية كما يعد التفاعل الاجتماعي الإيجابي أمرًا حيويًا لتعزيز الذاكرة العاملة والذكاء العاطفي والطلاقة اللفظية والتطور الفكري العام. ينشط الترابط الاجتماعي الشبكات العصبية المتخصصة في مهارات الاتصال بالإضافة إلى الوظيفة التنفيذية للتفاهم المتبادل. تعمل الروابط الاجتماعية الغنية على الانخراط ذهنيًا وبناء الأمان بالإضافة إلى الشعور بالهوية التي تغذي الثقة بالنفس من أجل التعلم المستمر. يمكن قضاء وقتًا مفيدًا مع الأصدقاء، أو الانضمام إلى نادي الكتاب، أو التطوع في أنشطة تهم الشخص أو القيام بإجراء محادثات فيديو منتظمة مع أقارب بعيدين لتعزيز العلاقات الداعمة.

8. تحديد الأهداف إن العمل على تحقيق أهداف محددة جيدًا يغذي الحافز ويمنح العقل غرضًا إيجابيًا. أثناء القيام بتتبع التقدم بشكل منهجي، يقوم الدماغ بتخطيط ردود الفعل حول ما ينجح مقابل ما لا ينجح، مما يؤدي حرفيًا إلى تحسين ما وراء المعرفة لدى الشخص أو قدرته على تنظيم المعلومات بنجاح.

ويؤدي تحقيق الأهداف الصغيرة حتى إلى إطلاق الدوبامين، مما يعزز السلوكيات المفيدة لبناء المعرفة والمهارات بشكل ثابت مع تحقيق الطموحات. يمكن تحديد هدفين إلى ثلاثة أهداف خلال الأسبوع القادم. ثم يتم التحقق مرة أخرى في بداية الأسبوع التالي من إحراز التقدم وتقديره أثناء التخطيط للخطوات التالية.