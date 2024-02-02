هل تخدعك الشركات من خلال تقسيم أسهمها؟

"نعتقد أن تقسيم السهم سيساعد في إعادة ضبط سعر السوق لأسهمنا العادية بحيث يتمتع موظفونا بمزيد من المرونة في إدارة أسهمهم" هكذا بررت شركة "تسلا" تقسيمها لسهم الشركة في منتصف 2020 بحيث يحصل كل سهم على 3 أسهم إضافية أو بتقسيم السهم الواحد إلى 4 أسهم.

ويبدو المبرر الذي طرحته "تسلا" بإمكانية حصول موظفيها على المزيد من الأسهم منطقيًا أول الأمر في ظل وجود قرابة 128 ألف موظف في الشركة، بما يعني –وبشكل نظري- أنه إذا امتلك كل موظف ما قيمته 10 آلاف دولار أسهماً في الشركة في المتوسط سيعني ذلك امتلاكهم بشكل جمعي لقرابة 1.25 مليار دولار من الأسهم.

ومن شأن ذلك أن يحسن ولاء الموظفين للشركة بشكل ما في ظل إحساسهم بأنهم شركاء بالمال وليس فقط بالجهد، ولكن عند الانتباه إلى أن القيمة السوقية لـ"تسلا" 675 مليار دولار في منتصف يناير 2024 يجعل هذا المبرر غير كافٍ في ظل أن النسبة التي سيحصل عليها الموظفون من أسهم الشركة ستكون ضئيلة للغاية (0.18%).

لماذا التقسيم

وبشكل عام تهدف الشركات من تقسيم أسهمها إلى أكثر من غاية، على رأسها السعي لجعلها جذابة لقطاع أوسع من الجمهور، في ظل الرؤية بأن شراء السهم الرخيص نسبيًا يمثل فرصة استثمارية لدى الكثير من المتداولين.

ويسهم هذا في توسيع قاعدة حائزي السهم، ولذلك فائدة مزدوجة، أولها في تجنب التقلبات العنيفة لسعره، والثانية في تقليل الضغوط التي قد يشكلها كبار ملاك السهم على الشركة وتوجهاتها بما يمنحها حرية أكبر في الإدارة.

والشاهد أن الشركات هنا تستغل طريقة تفكير الكثير من المتداولين في الأسهم، فإذا افترضنا أن شركة لديها مليون سهم وسعر السهم الواحد 100 ريال فهذا يعني قيمة سوقية 100 مليون ريال، ولكن إذا تم تقسيم السهم إلى أربعة فسيصبح سعر السهم الواحد 25 ريالًا وعدد الأسهم 4 مليون لتظل القيمة السوقية 100 مليون ريال.

وهنا على المتداول أن يقيّم القيمة "الصحيحة" للشركة قبل الاستثمار فيها، فمن ذلك يعرف القيمة العادلة للسهم، ولكن ما يحدث لدى كثير من المتداولين أن إغراء السهم الأرخص يدفعهم للشراء بما يزيد الإقبال على شراء أسهم الشركة التي تقسم أسهمها.

حالة "ألفابت"

وعادة ما تكون عملية تقسيم الأسهم بإصدار سهم مقابل كل سهم قائم أو سهمين أو 3 لكنها في بعض الأحيان قد تصل لتقسيم السهم إلى 20 كما حدث في حالة شركة "ألفابت" في يوليو 2022 حيث تم تقسيم سهمها إلى 20.

وكان سعر السهم قبل التقسيم 2255.34 دولار، وفي اليوم التالي لتقسيم السهم (والذي يتم تنفيذه فعليا مع افتتاح يوم تداول وليس خلاله) افتتح السهم على 112.64، أي أنه سجل انخفاضًا محدودا لا يتجاوز 0.12 سنت (عن سعره المفترض بعد التقسيم) رغم قرار تجزئة السهم.

وجاء قرار التقسيم رغبة من "ألفابت" في التماشي مع غالبية الشركات المدرجة في مؤشرات الأسهم التكنولوجية الأمريكية، حيث تتراوح غالبية أسعار أسهمها بين 100-300 دولار بما يجعل سهم "ألفابت" خارج إطار سعر السهم تقليديًا في هذه الفئة.

هل نجحت استراتيجية "ألفابت" في دعم سعر سهم الشركة؟ يصعب التأكد من تأثير قرار التقسيم وحيدًا على سعره، حيث وصل قرابة 143 دولاراً منتصف يناير 2024، ولكن هذا لا يمنع أنه انحدر دون 100 دولار في فبراير 2023، ولا شك أن جعل السعر أقرب للمستثمر الفردي ساهم –مع عوامل أخرى- في صعود السهم، بزيادة عدد "القادرين" على شرائه.

أمازون مثالا

وفي هذا الإطار يمكن تذكر خطوة "أمازون" بتقسيم أسهمها منتصف 2022 حيث اعتبر المراقبون أنها ترغب في التحول إلى شركة لـ"كل شخص"، بعد أن أصبحت شركة "كل شيء"، أي أنها ترغب في توسيع قاعدة ملكيتها قدر المستطاع بعد أن تمكنت بالفعل من العمل في مجالات متعددة وكثيرة خلال السنوات الأخيرة.

ويقول "مايكل باشتر" الخبير في "ويبدوش" للاستشارات المالية: أنه عندما كان السعر حوالي 2500 دولار قبل التقسيم، فإن من يمتلك 10 آلاف دولار لم يكن ليضعهم في "أمازون"، ولكن مع نزول السعر إلى 125 دولارا بعد التقسيم على 20 أصبح من الممكن لمثل هذا الشخص أن يشتري بعض الأسهم في الشركة، وليكن بألف دولار مثلا، وهو ما ينطبق على كُثر غيره، بما سينعكس إيجابًا على سعر السهم.

ورأي "باشتر" أن شركة "أمازون" كانت معتادة على عدم الاهتمام بالطريقة التي تراها بها السوق الأمريكية وأن تقسيم السهم لجعلها "أكثر شعبية" ولتحسين الصورة فيما يتعلق بمعاملة الموظفين -والتي تزايدت الشكاوى حول مظهرها السيئ مؤخرًا- من خلال زيادة توزيع الأسهم عليهم.

ورأى كثيرون وقتها أن وجود أمازون في مستوى مقارب لـ"أبل" مثلا وفي نطاق على 150 دولارًا للسهم ستكون له آثار إيجابية، وبالفعل وصلت الشركة إلى هذا النطاق السعري في بداية 2024، ويُعتقد أن توسيع قاعدة ملكية الأسهم بعد تقسيمها منتصف 2022 ساهم في وصوله لسعره في يناير 2024.

والشاهد أن "أمازون" هي أحد أكثر الشركات توظيفاً لاستراتيجية تقسيم الأسهم، حيث قامت بتقسيم أسهمها، 3 مرات سابقة في عامي 1998 و1999، أي أن الشركة قامت بتقسيم أسهمها 3 مرات خلال العامين اللذين تليا إدراجها في البورصة عام 1997 وظلت بعدها 23 عامًا دون تقسيم.

آراء متعارضة

يذكر "جون كلاف" المدير العام لمنصة "ماجنيفي" للتداول أن كثيراً من الشركات تعتبر تقسيم الأسهم مفيداً للغاية أيضا في الوصول إلى حجم تداول كبير للأسهم بما يضفي حالة من التفاعل بين المتداولين في السوق على السهم ويسهم في دعم "بروز" اسم الشركة في السوق وخارجه.

ويُقدر "كلاف" أنه عند تضاعف عدد أسهم شركة بنسبة 100% بسبب تقسيم الأسهم، أي أن التقسيم بمنح سهم مقابل كل سهم قائم، فإن التداول يزيد بنسبة لا تقل عن 30% على الأسهم خلال العام الأول، وتصل أحيانا إلى 70% بما يعكس تحقيق الشركة لهدف زيادة "التعرض" للسوق وهو أمر "غالبًا" ما يكون إيجابياً.

ويشير "كلاف" في هذا الإطار إلى أن توسيع قاعدة الأسهم يسمح بدخول المزيد والمزيد من المستثمرين، وغالبًا ما يجذب مثل هذا الإجراء عدداً أكبر من المستثمرين من غير ذوي الخبرة، وبالتالي يسهم في تضخم غير مبرر، ولو مؤقتاً، لسعر السهم بما يعطي صورة إيجابية غير دقيقة عن الشركة بشكل عام.

وفي المقابل، ترى بعض الشركات فائدة محدودة لتقسيم أسهمها لذلك لا تقدم عليه، حيث علق الرئيس التنفيذي لبنك "بي.إن.سي" للخدمات المالية "ويليام ديمشاك" في أبريل 2022 أنه يرفض تقسيم أسهم البنك لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف إدراج وإدارة عدد أكبر من الأسهم.

وكان "ديشماك" يعلق على اقتراح البعض قيامه بتقسيم الأسهم في مواجهة تراجعها بنسبة 24% منذ بداية العام، حيث قال "في الواقع تقسيم الأسهم لا يفعل أي شيء لأداء الشركة أو تغيير اقتصاديات الشركة، ولذلك نحن لا نفكر فيه".

وعلى الرغم من تعليق "ديشماك"، فإن تقسيم الأسهم تم استخدامه بنجاح من قبل شركات كثيرة ليس لزيادة السعر فحسب، ولكن في أحيان كثيرة لوقف المنحنى الهابط لسعر سهم الشركة، وهو وسيلة إذا ما كانت الشركة تعتقد أن سهمها يتم تقييمه بصورة غير عادلة في السوق.

وفي النهاية يبقى تقسيم الأسهم وسيلة من الشركات لإبداء الثقة في أن أوضاعها المالية قوية وأنها ترى أن أسهمها مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، ولكن في بعض الأحيان يرى المستثمرون هذه الخطوة على أنها وسيلة لتلافي عثرة تمر بها الأسواق، ويبقى تلقي السوق للقرار متوقفًا على عوامل عدة، ولكنها بالتأكيد تسهم في توسيع قاعدة ملاك الشركة مستقبلاً بما في ذلك دخول بعض المستثمرين "غير الخبراء" إلى هيكل ملكيتها.