كيف تواجه الشركات تهديد المخاطر المتعلقة بالطبيعة؟

MENAFN - Al-Anbaa) - يؤكد تقرير المخاطر العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 مرة أخرى على أهمية وشدة المخاطر المتعلقة بالطبيعة في السنوات العشر المقبلة، ويصنفها على أنها أهم التحديات التي يواجهها العالم.

- تتجاوز هذه المخاطر الحدود الجغرافية وقطاعات الصناعة وسلاسل القيمة، وتتطلب استجابة عاجلة وجماعية.

- تتوافق هذه النتائج الأخيرة مع ما نعرفه بالفعل عن الدور الحيوي الذي تلعبه الطبيعة في الاقتصاد العالمي، حيث تُظهر تقارير المنتدى للاقتصاد الطبيعي الجديد أن ما يربو عن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي -44 تريليون دولار- يعتمد بشكل كبير على الطبيعة.

- علاوة على ذلك، حذّر العلماء من أن الأرض أصبحت "خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية"، وأنه تم انتهاك 6 من الحدود الـ 9، وهي مكونات نظام الأرض المتأثرة بشدة بالأنشطة البشرية وذات الصلة بالحالة العامة للأرض.

- بما في ذلك تغير المناخ، وتغير نظام الأراضي، واستخدام المياه العذبة، والتغير في سلامة المحيط الحيوي، وإدخال كيانات جديدة والتدفقات الكيميائية الجيولوجية الحيوية.

- لأغراض الحفاظ على النمو المستمر والقدرة التنافسية، تحتاج الشركات إلى تقييم قيمة رأس المال الطبيعي عبر سلاسل التوريد الخاصة بها، وإعادة تقييم الأثر المتعلق بالطبيعة وتسعيره بشكل أفضل في نماذج أعمالها.

- والشاهد هنا هو أنه لا يمكن الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون بدون الطبيعة. إذ يمكن أن تساهم حلول المناخ الطبيعي بما لا يقل عن 30٪ من التخفيف من انبعاثات الكربون المطلوبة بحلول عام 2030.

- هذا الارتباط الوثيق الذي لا ينفصم عراه بين المناخ والطبيعة، إلى جانب اعتمادنا الاقتصادي والمجتمعي على الطبيعة وفهم نقاط التحول في حدود الكوكب التي نواجهها، يحتم على قادة الأعمال اتباع نهج أكثر شمولية في استراتيجية الاستدامة الخاصة بهم.

- من خلال التحول من العمل بالطرق المعتادة إلى صافي الانبعاثات الصفري، يمكن للاستراتيجيات الإيجابية للطبيعة أن تخلق المرونة والميزة النسبية على المدى الطويل.

- تشير التقديرات إلى أن التحولات الإيجابية للطبيعة ستُدر ما يصل إلى 10.1 تريليون دولار من قيمة الأعمال السنوية وتخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر ما يقرب من نصف إمكانات الخفض المقدرة عائدًا إيجابيًا على الاستثمار.

- في الواقع، استوعبت العديد من الشركات هذه الروابط وتغتنم بالفعل الفرصة لتطوير القدرات وتجريب نماذج تشغيلية جديدة تتماشى بشكل أكبر مع مستقبل إيجابي للطبيعة وصافي الانبعاثات الصفري.

- تكتسب مشاركة الشركات مع الطبيعة زخمًا، وتتبع حوالي واحدة من كل 5 شركات الآن ثلاثة أبعاد أو أكثر للطبيعة في تقاريرها.

ما وراء التحول الإيجابي

- في إطار مبادرة الطبيعة الإيجابية، تتضافر جهود عدد متزايد من منظمات الطبيعة والمعاهد وائتلافات الأعمال والتمويل لتحديد ما يعنيه أن تكون "إيجابيًا" نحو الطبيعة.

- تسعى هذه الجهود إلى تحديد المشكلة بوضوح ووضع تعريفات ومقاييس مشتركة، على غرار النهج المعتمد في مفهوم صافي الانبعاثات الصفري الذي أصبح معتمدًا الآن.

- يُعد وجود مفردات وتصنيفات مشتركة أمرًا مهمًا لأنه سيوفر المعايير والمقاييس لحشد الدعم ومواءمة الجهود وتوسيع نطاق العمل.

- يُذكر أنه كانت هناك تطورات مهمة في المشهد التنظيمي على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي عززت وعي الشركات والمستثمرين.

- وتشمل هذه الأُطر تحديد الأهداف المتعلقة بالطبيعة وأُطر الإفصاح مثل شبكة الأهداف القائمة على العلم (SBTN)، وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) التي تم تقديمها في عام 2023.

- إلى جانب هذه المبادرات، كان هناك عدد متزايد من الصناديق المخصصة للاستثمارات في الطبيعة.

- كما تكتسب آليات التمويل المبتكرة، مثل ائتمانات التنوع البيولوجي ومقايضة الديون، المزيد من الزخم، مما يوفر للشركات السبل الممكنة لتمويل نتائج حماية الطبيعة واستعادتها بشكل أفضل.

- أخيرًا، تكثف جهود المجتمع المدني الضغط على الشركات لوضع استراتيجيات ذات مصداقية وقائمة على العلم.

- نظرًا لأنه أصبح من الواضح بشكل متزايد كيف تؤثر الشركات على الطبيعة، فمن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع في المتطلبات التنظيمية والقانونية المحددة عبر الولايات القضائية.