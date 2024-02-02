كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الموظفين؟

MENAFN - Al-Anbaa) تقع على عاتق مدراء الموارد البشرية مسؤولية التأكد من أن شركاتهم تعمل بسلاسة وكفاءة قدر الإمكان خاصةً مع استمرار انخفاض معدلات البطالة ونظام العمل الهجين.

مع تفعيل العمليات والأدوات الصحيحة، يمكن تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة، وإعطاء الأولوية لتجربة الموظفين حتى تتمكن مؤسساتهم من الاحتفاظ بأفضل المواهب والكفاءات.

يمكن للشركات استخدام الأتمتة الفائقة لتأهيل الموظفين الجدد، والذكاء الاصطناعي التحاوري للإجابة على أسئلة الموظفين، ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) لتحليل بيانات رضا الموظفين وإنشاء محتوى الموارد البشرية.

في هذا التقرير نستكشف كيف يمكن أن تساعد هذه التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة الموظفين

كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة الموظفين



1- الأتمتة الفائقة للتأهيل لبدء العمل

- يُعد التأهيل لبدء العمل جزءًا مهمًا من تجربة الموظف، حيث تحدد الانطباعات الأولى أداء الموظفين الجدد.

- بدءًا من لحظة توقيع خطاب العمل، يجب أن تعمل الموارد البشرية مع الموظف الجديد لإكمال عدد لا يحصى من المهام، بما في ذلك فحوصات الخلفية الجنائية، وطلبات الوصول إلى المعدات والبرامج، وإعداد كشوف المرتبات، وغيرها الكثير.

- يمكن أن تساعد الأتمتة الفائقة (Hyperautomation) في توفير الوقت والتأكد من تلقي الموظفين الجدد جميع المعلومات والأوراق اللازمة.

- ويشمل ذلك أتمتة إنشاء حسابات الموظفين، وتحليل الخلفيات المهنية، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية، وجمع معلومات الموظفين وتنظيمها.

- وبالمثل، يمكن أن تساعد أتمتة عملية إدارة الأداء على تتبع أداء الموظفين وتقديم الملاحظات وتقييم الأداء بشكل محدد وشفاف وموضوعي كما تحدد مجالات التحسين.

- ويمكن أن يشمل ذلك إعداد تنبيهات تلقائية لتحليل الأداء، وتتبع التقدم تجاه الأهداف، وإنشاء تقارير الأداء.





2- الذكاء الاصطناعي للرد على أسئلة الموظفين

- قد يكافح الموظفون الجدد والمخضرمون للعثور على معلومات حول الامتيازات التي يحتاجون إليها، حيث يمكن نشرها عبر الشبكة الداخلية للشركة والمقالات المعرفية وأنظمة الموارد البشرية المختلفة.

- بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الموظفون إلى إجابات على أسئلتهم بعد ساعات العمل، عندما لا يكون فريق الموارد البشرية متوفراً للرد على رسائلهم.

- وهنا يمكن أن تساعد أتمتة إدارة الامتيازات على التعامل مع استفسارات الموظفين بشكل أكثر كفاءة.

3- استخدام نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لتحليل بيانات رضا الموظفين



- تستخدم نماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي معالجة اللغة الطبيعية واحتمال فهم الاتجاهات في البيانات والتنبؤ بها بالإضافة إلى الرد على الأسئلة بأسلوب متوازن ومتسق.

- على سبيل المثال، بدلاً من أن يقوم مدير الموارد البشرية بإعادة توجيه طلبات البريد الإلكتروني والإجابة على الأسئلة، يمكن للذكاء الاصطناعي فرز رسائل البريد الإلكتروني، والإجابة على بعض الأسئلة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسريع عملية الاستجابة.

- تشمل حالات استخدام نماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي المحتملة الأخرى للموارد البشرية جمع استطلاعات رضا الموظفين.

- يمكن أن تساعد هذه البيانات مديري الموارد البشرية على وضع استراتيجيات لتحسين مشاركة الموظفين ورفع معنوياتهم.



