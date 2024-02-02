الإسراء والمعراج تسرية وتكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم



الناشي: لو لم تكن القدس مقصودة في هذه الرحلة لأمكن العروج من مكة إلى السماء مباشرة

المهيني: كل الفرائض المحمدية فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت عند سدرة المنتهى الحزيمي: لا ينسى المسلم ما لبيت المقدس من قدسية وتشريف وندعو الله أن يحرر من اليهود الغاصبين



كلما جاء شهر رجب من كل عام نعيش معجزة الإسراء والمعراج، وهي معجزة فريدة في التاريخ الاسلامي، فكيف ينتفع المسلمون بهذه الذكرى؟ وما أهم الدروس والعبر المستفادة منها؟

مبشرات

في البداية، يقول الكاتب الاسلامي م.سالم الناشي: قصة الإسراء والمعراج حافلة بالبشارات والدلالات التي توحي بعزة هذا الدين وهيمنته على سائر الأديان، ودلالات بأهمية المسجد الأقصى الذي بارك الله فيه وفيما حوله، ولو لم تكن القدس مقصودة في هذه الرحلة لأمكن العروج من مكة الى السماء مباشرة، ولكن المرور بهذه المحطة امر مقصود، ولهذا الربط ايحاؤه في وعي المسلم ووجدانه، فلا تنفصل قدسية أحد المسجدين عن الآخر.

وأشار الناشي الى أن في الاسراء والمعراج مبشرات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فمن الثابت تاريخيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الإسراء به لم يكن الاسلام قد دخل هذه المنطقة من ارض الله عز وجل، فكان وصوله صلى الله عليه وسلم إليها وعروجه منها بشارة بوصول الاسلام إليها، وتلك واحدة من البشارات بانتشار الاسلام وعلامة من علامات النبوة. وأضاف: ومن المبشرات البشارة للمؤمنين الصالحين، فقد قال سيدنا ابراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرسها سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله اكبر، وأيضا من المبشرات أن المحن تولد المنح، وبعد العسر يأتي اليسر، وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحن كثيرة، فقريش اغلقت الطريق في وجه الدعوة في مكة، وأحكمت الحصار ضد الدعوة ورجالها، وفقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه الشفيق وتجرأ المشركون عليه، وفقد زوجه الحنون التي كانت تواسيه وتعينه، ثم حوصر بعد ذلك ثلاث سنوات في شعب أبي طالب وما صاحبه من جوع وحرمان وما ناله في الطائف من جراح وآلام، ومع ذلك كله فالرسول ماض في طريق دينه ودعوته، صابر لأمر ربه، فجاءت رحلة الإسراء والمعراج مكافأة ومنحة ربانية على ما لاقاه الرسول من آلام وأحزان ونصب وتعب في سبيل ابلاغ دينه ونشر دعوته.

من جانبه، يقول لنا د.صلاح المهيني ان رحلة الإسراء والمعراج من المحطات التي وردت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرحلة فيها من العظات والعبر ما يندهش لها العقل البشري الصحيح، حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وهي اعلى نقطة وصل لها مخلوق ما يدل على المكانة العظيمة التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في أعلى نقطة وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله تبارك وتعالى الصلاة على الأمة المحمدية، فرضت بداية 50 صلاة، ومازال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى استقرت على خمس صلوات، ولك أن تتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يفرض الصلاة على أمته رفع نبيها لأعلى نقطة وفرضها هناك، حيث لم يصل لهذه المكانة أحد.

وأكد المهيني ان كل الفرائض التي شرعت على الأمة المحمدية من صيام وزكاة وغيرها فرضت في الأرض الا الصلاة فرضت في السماء في أعلى نقطة عند سدرة المنتهى، حينما تتأمل ذلك تدرك أهمية الصلاة، ولماذا هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، ولماذا هي أول عبادة يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فعن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال: الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك.

مكانة «الأقصى»

بدوره، قال الشيخ عبدالله الحزيمي: ان من قرأ حادثة الإسراء والمعراج علم أنها من آيات الله الكبرى التي رفع بها نبيه صلى الله عليه وسلم «لقد رأى من آيات ربه الكبرى»، ان حادثة الإسراء والمعراج لا يستطيع العقل ان يتصورها لأنها فوق قدرته ولكنه مأمور بأن يصدقها وإن رفضها العقل بسبب ضعفه امام معجزات الله فلا يجعل العقل حاكما على ما جاء به رسول الله من ربه لأنه (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)، وهكذا نجد موقف ابي بكر الصديق رضي الله عنه حين جاءه المشركون بالخبر فما كان منه الا أن سلم به وصدقه مباشرة دون تردد ولم يحتج بالعقل مقابل النص، ولعلي في موقفي هذا أن اجعل الفوائد على شكل نقاط لتتضح للقارئ فأقول:

٭ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعاش بها، وذهب للمدينة على فرس وهو حيوان مشاهد يوميا، أما المسجد الاقصى فقد ذهب اليه على البراق، وماذلك الا لمكانته في الاسلام فلا ينس المسلم ما لبيت المقدس من قدسية وتشريف ويدعو الله ان يحرره من اليهود الغاصبين وان يحدث نفسه ان يصلي به لينال الأجر من الله تعالى فهو من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال.

٭ حين ترى أخا لك يعمل ويكدح ثم تأتيه مصيبة تتعبه وتجعل منه إنسانا حزينا فأفضل طريقة تواسيه وتسعده وتعزيه بها هي أن تريه شيئا فيه نعمة من الله عليه وتبهره بها، وهذه أخذت من فعل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما علم منه الحزن العظيم لما فقد زوجته وعمه في عام واحد مع تكذيب الكفار وتعذيبهم، اخذه ربه ليريه ما يسره من اخوانه الأنبياء ودار مقامته، وصعد به ففرح صلى الله عليه وسلم وعاد مسرورا بها وانطلق في دعوته دون كلل ولا ملل.

٭ دلت القصة بأكملها على اهمية الصلاة وانها الحد الفاصل بين الاسلام والكفر وانها علامة المسلم حيث امر الله نبيه بأدائها وهو في السماء وما هذا الا لعظم مكانتها عند الله وبها يصلح جميع عمل ابن ادم.

٭ وقد نص أهل العلم أن هذه الحادثة العظيمة وعلى عظمتها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين لم يخصصوا لهذا اليوم عملا ولا طاعة معينة، بل اننا نتذكر القصة لنراجع سوية عبرها وهداياتها، فالخير في اتباع من سلف.

ومن الفوائد: بيان قدرة الله وانه قادر على كل شيء، فلا ييأس المسلم من رحمة ربه وقدرته وتأييده، فعندما طلب الكفار من النبي ان يصف لهم بيت المقدس رفع الله له بيت المقدس كأنه يراه وأخذ يصفه لهم. ومنها: مكانة هذه الأمة بمضاعفة الحسنات لها فخمس صلوات تساوي في الأجر خمسيناً، والحسنة بعشر أمثالها.