الأردن يكتب التاريخ ويصعد لنصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى بالفوز على طاجيكستان

MENAFN - Al-Anbaa) تأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس آسيا بالفوز على طاجيكستان 1-0 لمواجهة الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.

الأردن شارك للمرة الأولى في بطولة آسيا تحت قيادة المدرب المصري القدير الراحل الجنرال محمود الجوهري في نسخة 2003 وودع من ربع النهائي ضد اليابان عقب ركلات الترجيح المثيرة حينها، ولم يتأهل لنسخة 2007 ثم وصل لربع نهائي نسخة 2011 مع المدرب العراقي عدنان حمد، وفي 2015 و2019 كان أقصى مرحلة وصل لها الأردن هو دور الـ 16، ثم جاء المغربي الحسين عموتة وتولى المهمة في يونيو 2023.

وحقق ما بدأه محمود الجوهري بالفعل ووصل لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ الأردن بعدما تأهل كأفضل ثالث ثم أقصى العراق بعودة مثيرة للغاية في الوقت بدلا من الضائع 3-2 وأخيرا الفوز على مفاجأة البطولة طاجيكستان.

وصف المباراة

بدأ المنتخب الطاجيكي بضغط قوي في الدقائق الأولى ورد المنتخب الأردن في الدقيقة 9 بكل قوة بفرصة من موسى التعمري أنقذها الحارس.

وطالب لاعبو الأردن بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة 19.

وأهدر يزن النعيمات فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30.

وواصل رستم يتيموف حارس طاجيكستان تألقه ومنع فرصة النشامى في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني زاد لاعبو الحسين عموتة من الضغط بحثا عن الهدف الأول.

وكاد موسى التعمري أن يسجل هدفا في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني لكن روستوف واصل تألقه.

وفي الدقيقة 66 سجل عبدالله نصيب -لاعب الاتحاد السكندري السابق- برأسية هدف تقدم النشامى، واحتسب الهدف عكسيا لفاهادت خانونوف.

وأهدر التعمري مجددا بتسديدة أعلى العارضة فرصة إضافة الهدف الثاني وضمان التأهل في الدقيقة 70.

حاول لاعبو طاجيكستان خطف هدف التعادل لكن تألق أبو ليلى حارس الأردن ومنع فرصهم القليلة ببراعة.

الدقائق الأخيرة مرت بطيئة على الأردن، لكنها كانت مثيرة من أجل تأهل تاريخي لأول مرة للنشامى لنصف نهائي كأس آسيا.