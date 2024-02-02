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المكافحة تسقط 3 أشخاص وبحوزتهم 6 كيلو مخدرات متنوعة و5 كيلو من بودرة الليريكا و133 ألف حبة مؤثرات عقلية

2/2/2024 3:06:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، تمكن ‎قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط 3 اشخاص وبحوزتهم 6 كيلو مخدرات متنوعة (شبو - حشيش) و5 كيلو من بودرة الليريكا و133 ألف حبة مؤثرات عقلية وسلاح ناري من غير ترخيص في 3 قضايا مختلفة‏.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية
بحقهم.

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