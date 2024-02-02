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التربية تضيف بيت الحمد للزيارات غير المبرمجة للمدارس

2/2/2024 3:05:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أضافت وزارة التربية بيت الحمد، وهو معرض تابع للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها إلى الجهات المخصصة للزيارات غير المبرمجة للمدارس.
وحددت وكيلة التنمية التربوية والانشطة مريم العنزي في نشرة أصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها مواعيد الزيارة، حيث ستكون من الساعة الثامنة والنصف حتى الحادية عشرة صباحا على النحو التالي:
يوم الأحد للمرحلة الابتدائية بنات والاثنين للابتدائية بنين والثلاثاء للمرحلة المتوسطة بنات والأربعاء للمرحلة الثانوية بنات، على أن يكون الحجز قبل الزيارة بأسبوع.

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