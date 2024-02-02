رسميا إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بكالوريوس الطب البشري في جامعة خليفة بالإمارات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا وزاريا رقم (2024/13) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء فيه:
مادة أولى
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مادة ثانية
يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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