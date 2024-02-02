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رسميا إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بكالوريوس الطب البشري في جامعة خليفة بالإمارات

2/2/2024 3:05:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا وزاريا رقم (2024/13) بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء فيه:

مادة أولى

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة ثانية

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة ثالثة

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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