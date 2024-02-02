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بعد إصابة روديغر.. ريال مدريد بدون مدافع في الديربي

2/2/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة، بعدما أثبت التشخيص المبدئي لأنطونيو روديغر مدافع الميرنغي، إلى تعرضه لإصابة.

وكان روديغر تعرض لإصابة خلال مواجهة ريال مدريد وخيتافي
جراء تدخل قوي من ماسون جرينوود مهاجم الفريق الخصم، مما اضطره إلى مغادرة الملعب.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، هناك شكوك كبيرة حول لحاق روديغر بمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن روديغر يعاني من إصابة قوية على مستوى الفخذ، قد تبعده عن لقاء الديربي، إلا إن احتمالية مشاركته واردة أيضًا حسب سرعة استجابته للبرنامج العلاجي.

وسيكون كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في أزمة كبيرة بلقاء الديربي، حيث أصبح الميرنغي بدون مدافعين، إذ يغيب للإصابة إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، بجانب أوريلين تشواميني للإيقاف.
ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في تمام الثانية عشرة منتصف ليل الأحد المقبل، بتوقيت الإمارات.

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