بعد إصابة روديغر.. ريال مدريد بدون مدافع في الديربي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة، بعدما أثبت التشخيص المبدئي لأنطونيو روديغر مدافع الميرنغي، إلى تعرضه لإصابة.
وكان روديغر تعرض لإصابة خلال مواجهة ريال مدريد وخيتافي
جراء تدخل قوي من ماسون جرينوود مهاجم الفريق الخصم، مما اضطره إلى مغادرة الملعب.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، هناك شكوك كبيرة حول لحاق روديغر بمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني.
وأضافت الصحيفة، أن روديغر يعاني من إصابة قوية على مستوى الفخذ، قد تبعده عن لقاء الديربي، إلا إن احتمالية مشاركته واردة أيضًا حسب سرعة استجابته للبرنامج العلاجي.
وسيكون كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في أزمة كبيرة بلقاء الديربي، حيث أصبح الميرنغي بدون مدافعين، إذ يغيب للإصابة إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، بجانب أوريلين تشواميني للإيقاف.
ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في تمام الثانية عشرة منتصف ليل الأحد المقبل، بتوقيت الإمارات.
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