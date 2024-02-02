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مطلب سياسي بتحصيل 155 مليون جنيه سنويًا من محمد صلاح لصالح مصر

2/2/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب السياسي المصري رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي سابقًا
عبد السند يمامة، بتفعيل مشروع قانون، من شأنه إلزام النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول بتحويل 20٪ من راتبه مع الريدز، لصالح بلاده مصر.

وأعد الحزب حلقة نقاشية حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي فيما يتعلق بالعملة الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي.

وانتهت بفكرة إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان المصري، من شأنه إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20٪ من رواتبهم إلى مصر بالدولار، تصرف إلى ذويهم بالجنيه المصري.

وطالب يمامة في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم"، بألا يتم استثناء أي مصري يعمل بالخارج، من تطبيق هذا القانون، قائلاً: "يطبق على الكل من أصغر عامل، حتى النجم محمد صلاح".

ويقدر راتب محمد صلاح مع ليفربول
بحوالي 23 مليون دولار سنويًا، يتقاضاها نظير عقده الأخير مع الريدز الذي يمتد حتى صيف 2025، ما يعني أنه حال تطبيق هذا القانون سيكون صلاح ملزمًا بدفع ما يقرب من 155 مليون جنيه سنويًا لصالح بلاده مصر، في ظل بلوغ سعر الدولار الأمريكي حاليًا حوالي 30 جنيه مصري، من المصادر الرسمية.

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