«الإمارات للدراجات المائية» و«الفلاي بورد» تنطلقان اليوم

تنطلق اليوم بطولتا الإمارات للدراجات المائية، والفلاي بورد، اللتان ينظمهما نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويتضمن المهرجان، الذي انطلق في 25 يناير الماضي ويختتم يوم غدٍ، العديد من البطولات والأنشطة والفعاليات التراثية التقليدية والحديثة.

وتشتمل منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية على 11 فئة، هي: فيتيرانس جي بي 2، وواقف ناشئين جي بي 3.3، وواقف ناشئين جي بي 3.2، وواقف ناشئين جي بي 3.1، والاستعراض الحر، وواقف جي بي 2، واقف جي بي 1، وجالس جي بي 4 سبارك، وجالس جي بي 3، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 1.

وتقام المنافسات على فترتين؛ صباحية لجولات الفئات المختلفة، ومسائية للاستعراض الحر.

إقبال كبير

وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من قبل الأندية والأكاديميات ومشاركات فردية من داخل الدولة وخارجها، ليتجاوز العدد 70 متسابقاً من نجوم الإمارات، ومن الكويت وقطر والسعودية والبحرين، بجانب متسابقين من الدول الأوروبية، أبرزها بريطانيا، والدول الآسيوية وأمريكا الجنوبية.

وتستقطب بطولة الفلاي بورد العديد من المتسابقين الذين يتنافسون على تقديم أفضل الاستعراضات بمهارة عالية، ويمنح كل متسابق فترة زمنية لتقديم استعراضه، وفق المعايير المطلوبة، ليقوم فريق المحكمين بمنحه تقييماً بالدرجات على ما قدمه، وإصدار النتائج النهائية.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة بالنادي، أن مسابقات الرياضات الحديثة المختلفة التي تقام في الدولة تزايد انتشارها وارتفعت أعداد المشاركين فيها.

وقال إن بطولة الإمارات للدراجات المائية مسابقة عريقة قدمت العديد من أبطال الإمارات إلى العالم، من خلال التفوق في البطولات المحلية ليرتقوا إلى البطولات العالمية، ويعد راشد الملا، بطل العالم في الاستعراض الحر، مثالاً يحتذى في هذه الرياضة.

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